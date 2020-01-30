台中市長盧秀燕（右）訪視位於后里的口罩貿易商，了解上游鋪貨及供貨情況。（王文吉攝）

位於台中后里的口罩貿易商，主要供應台中市50家醫療院所，每日平均出貨5萬片。（王文吉攝）

位於台中后里的口罩貿易商，主要供應台中市50家醫療院所，每日平均出貨5萬片。（王文吉攝）

武漢肺炎造成國內口罩之亂，口罩貿易商物流車開工日加緊出貨。（王文吉攝）

開工首日台中市政府總動員加強防疫，市長盧秀燕30日下午在經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋及衛生局、勞工局人員陪同下，前往中部最大的口罩物流公司關心上游鋪貨及供貨情況。盧秀燕指出，台中目前疫情相對安全，呼籲市民勿搶購囤積口罩，讓口罩穩定供貨。

位於后里的蓓莉雅公司，主要自中國大陸進口醫用口罩，供應台中50家醫療院所，每日平均出貨5萬片。總經理林明呈表示，目前庫存仍足，約有300萬片左右，過去平均每月進口200萬片，因武漢肺炎疫情，增加25％需求，但對岸工廠尚未開工，無法得知未來進口是否順利。

盧秀燕指出，台中市疫情還算平穩，只是口罩需求較為緊張，行政院第一波釋出後，各大超商都可以買得到，但有民眾反映有些地方很快售罄，顯然第一波無法滿足市面需求。中央通知1月1日起，包括大賣場、藥房、藥妝店等，將會充足供應，籲民眾勿過於恐慌。

盧秀燕也說，由於地方政府須回報口罩製造、進口情形，以協助中央管理，因此開工首日立即訪視口罩製造商、貿易商、通路商，了解鋪貨及供貨狀況。整體而言，台中市的口罩存貨還算足夠，雖醫院有追加狀況，但都穩定出貨，政府會適時調控上游製造商及通路商。

盧秀燕再度呼籲民眾絕對不要囤積，她指出，台灣疫情仍在控制當中，如有囤積心理，再多也不夠。其次，也不能哄抬價錢，今日上午即稽查口罩價錢哄抬及品質確定，也不得將不及格或防塵口罩充當醫療級販賣。

(中時 )