受到武漢肺炎疫情干擾，外資今在台股賣超177.9億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤貶值2.71角，成交量為14.31億美元，收盤價為30.277元。新台幣匯價創近1個半月新低，成交量則是3個半月的最大量，貶值2.71角則是3年半的最大貶幅。台股今年成交量低於市場預期的3000億元大量，但也達2754.15億元。

回顧SARS經驗，2003年4月28日新台幣貶破35元，而至當年的5月8日，SARS的不確定因素不但壓抑台股換手買盤，成交出現開盤後近兩個小時出現不到200億元窒息量；同時台北外匯市場，成交量也呈現萎縮。

2003年SARS爆發，台股在4月的最後一周股價被打到盤中最低4044點，5月開始月K線翻紅，連續4根紅月K線，到2004年第一季，台股到達該波段高點7135點。

此波新台幣匯價是否會如同前波SARS重貶，亞幣走勢尤其是人民幣為觀察重點。

央行今統計，新台幣今30.277元收盤價貶幅為0.9%，在主要貨幣中相對穩定。今天貶幅最大為泰銖的2.66%，其次為韓元1.72%，澳幣貶幅1.65%排名第三，星幣貶幅0.99%。至於日圓今天是逆勢走升，升幅達1.05%，下午4時的匯價為108.86。人民幣今天則是休市。

(時報資訊)