財政部關務署再度提醒，目前規定之合理自用數量一人最高為5盒，超過部分將依法沒入，並提醒民眾，亦不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰，海關及內政部警政署航空警察局、海洋委員會海巡署等邊境管制機關，將嚴查嚴辦。

因應武漢肺炎疫情嚴峻趨勢，為確保國內口罩供應所需，以保障國人健康，經濟部於1月23日公告，自109年1月24日起至109年2月23日止，為期1個月，紡織材料製口罩管制出口。自實施之日起，一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口，經查獲違章者，海關即依海關緝私條例等相關規定論處。

至於旅客攜帶口罩出境，於合理之自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，於春節期間，海關實務認定原則上一人以5盒為限，為確立前述數量之妥適性，關務署於本(30)日上午邀集經濟部國際貿易局、衛生福利部食品藥物管理署、經濟部工業局、大陸委員會、內政部航空警察局、海洋委員會海巡署召開會議研商，獲致以下共識：

一、旅客隨身攜帶口罩出境之合理自用數量，維持以每人最多5盒(每盒50片)為限。未來將每週定期召開會議，視疫情發展狀況及國內口罩產能情形，滾動檢討合理自用數量。

二、經海關查獲攜帶超量口罩出境者，將依海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物，並得依同條例第36條第1項規定，處貨價3倍以下之罰鍰。

三、經海關裁處沒入之口罩，經處分確定後，依行政院院長蘇貞昌指示，移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

四、該署與所轄各關、內政部警政署航空警察局及海洋委員會海巡署立即成立聯繫窗口，密切配合，加強查核出境旅客攜帶口罩數量，倘發現違規情形，應嚴格執行。

(時報資訊)