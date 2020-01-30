新任總召林政賢，桃園市長鄭文燦也到場觀禮祝福。。(蔡依珍攝)

國民黨團新任總召林政賢(右二)、副召集人詹江村(右一)、陳瑛(左三)、李柏坊(左二)、執行長徐玉樹(左一)與議長邱奕勝(右三)合影。(蔡依珍攝)

執行長徐玉樹與議長邱奕勝合影。(蔡依珍攝)

副召集人詹江村與議長邱奕勝合影。(蔡依珍攝)

副召集人李柏坊與議長邱奕勝合影。(蔡依珍攝)

副召集人陳瑛與議長邱奕勝合影。(蔡依珍攝)

桃園市議會黨團總召交接典禮，左起為新任總召林政賢、卸任總召梁為超、桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝、副議長李曉鐘與無黨團結聯盟總召李家興。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市議會黨團30日開工日舉辦黨團總召交接，新任總召林政賢在身兼黨部主委的桃園市議長邱奕勝監交下，接下印信，允諾做一個嚴格監督不放水的稱職在野黨，邱則期許市長鄭文燦不分黨派，攜手8名市籍立委爭取中央補助款，讓桃園的財政一路發。

為防範武漢肺炎疫情，桃園市政府和市議會都取消新春團拜，市長鄭文燦和局處首長紛紛出席國民黨團總召及幹部交接典禮，互道新春恭喜。

議長邱奕勝感謝前總召梁為超和前執行長徐玉樹，過去要在短時間取得三黨團最大公約數、審完上千億元預算真的不容易，尤其在當前不只媒體監督，透過直播還有全民監督，真的很辛苦，讚他們表現可圈可點、調和鼎鼐。他也恭喜議員林政賢接下國民黨團總召一職，讚林有「好脾氣」，在市民認同度和議會的人緣都非常好，能被各黨各派議員接受。

邱奕勝說，大選已經結束，面對新的一年，桃園要持續進步，坦言開工就遇到艱鉅任務，他期許鄭文燦率領的市府團隊，要把防疫工作做好，嚴格控管假消息，不要讓不實消息干擾防疫進度，也要讓捷運藍線延伸、綠線施工、棕線開闢等工程持續建設，呼籲鄭文燦不分黨派，配合桃園市區域及不分區共8席立委，爭取中央補助款，讓桃園的財政一路發。

卸任總召梁為超感謝過去一年黨團幹部鼎力協助，在議長邱奕勝帶領下府會和諧、共創桃園建設發展，所有議員也從各自關心的角度審查預算、監督市政，他讚新任總召林政賢是優質議員，相信國民黨團在他的帶領之下，未來會重視地方需要、反應即時民意、共創府會和諧及未來桃園的建設發展。

新任總召林政賢自覺責任重大，強調「嚴格監督不放水」是副召集人詹江村、陳瑛、李柏坊和執行長徐玉樹等黨團幹部和黨員共同追求的目標，會扮演稱職的在野黨，對於政府施政監督批評不能少、不浪費國家財源，但只要對桃園市政建設發展和市民福祉有助益，黨團一定全力支持、不會濫用杯葛，當一個忠誠反對黨。

到場觀禮的鄭文燦表示，無論是在野黨或執政黨，皆忠於桃園市、桃園隊，扮演推動桃園建設發展不可或缺的角色。他恭喜國民黨議員萬美玲和魯明哲順利轉任立委，議員陳姿伶的先生廖國棟、陳萬德的妻子呂玉玲也順利連任。

鄭文燦指出，桃園升格邁入第五年，總人口已突破225萬人大關，桃園無論是財政管理能力、稅收貢獻度皆為六都前段班，且建設發展需求殷切，然而桃園所分配到的一般補助款及統籌分配稅款總額，卻是六都中最少，與第五名的台南市相差88億元，對於桃園市民來說並不公平，他會依照邱議長建議，邀集桃園市所有立委安排市政說明，希望能在中央各部會幫忙桃園爭取更多的建設、計畫及財政的挹注，以利推動各項重大建設計畫。

鄭文燦也提到，未來一年桃園將加速推動三大旗艦計畫，包含：航空城計畫，預計今年4月完成區段徵收計畫核定，展開建設期程；軌道建設，無論是捷運綠線、棕線、三鶯線延伸八德段，或是第二階段捷運路網等，都將依期程進行；亞洲‧矽谷計畫包含產專區及創新園區等開發項目，能順利開展。

(中時 )