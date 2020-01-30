2003年的SARS暴發期間，是近20年房市的最低點，也是2013年前，十年房市多頭的起點，現在武漢肺炎來勢洶洶，有網友拋出房市是否落入當年SARS期間，無入敢看房，交易冷清慘狀，但多數網友多認為時空環境不同，無法拿來類比。也有網友笑稱若是真的落價，就要進場低接。

在Mobile01的居家討論區，有網友提及當年SARS期間，對房市造成負面影響。有網友認為：「多頭看支撐、空頭看壓力當年SARS的環境跟現在完全不同，當年SARS爆發在2003年，當時股市跟房市受到2000年網路泡沫化的衝擊，走了1多的空頭已經到達低點準備反彈，SARS的利空做了第二次的打底讓底部更堅實，所以後面走了從2003年4月走到2007年10月的大多頭。可目前是股市、房市創新高的高點，疫情舒緩後一定會有反彈。」

網友多數認為，房價不會跟短期的疫情有關，反倒是少子化利空才是最令人擔憂。

不過也有網友認為，若是疫情失控，或是因疫情造成經濟蕭條，加上全球因為外部環境因素的改變，造成失業率增加，加速升息、貨幣大貶，也可能會影響房價。也有人認武漢肺炎會引發的大陸的金融問題，進而影響經濟，而兩岸的經濟互相牽動，難免會影響台灣房市。

若房價真的受到影響，也有網友笑稱，要像當年SARS後發展，進場低接，迎接再一個十年多頭。

(中時電子報)