武漢肺炎疫清來勢洶洶，當地半導體、零組件廠面臨停工，也為整體經濟環境蒙上陰影，而PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）及全新（2455）廠房都在台灣，也未接到客戶減少訂單的消息，業者表示，反而出現加緊拉貨、追加訂單的情況，訂單及產能暫無受到疫情波及。

對於這波疫情肺炎對公司及產業的影響，穩懋董事長陳進財表示，目前是沒有影響，不過，整體經濟環境不明，目前仍難以預測。而針對客戶端動作，陳進財指出，「客戶都加緊拉貨，只有追加，沒有人減少」。

業者表示，武漢疫情來勢洶洶，較原先預期嚴重，對全球的經濟壓力造成較大影響，惟程度目前仍難以評估，端視疫情持續時間而定。在客戶端方面，暫無聽到有什麼影響，若有，則可能是某些零組件缺貨、供應鏈斷鏈的池魚之殃；目前主要觀察直接受影響的地區何時復工。

PA三雄生產線在農曆春節期間照常生產、並無休假，而宏捷科更因訂單滿滿有待消化，農曆春節甚至加班趕工，因此，法人預期，宏捷科今年首季業績成長依然可期，惟因中國地區年假拉長，經濟成長放緩恐怕影響生產與消費力道，未來發展的確難以評估。

統一投顧董事長黎方國表示，全球真正出產PA的只有美國與台灣，目前並沒有斷鏈的問題，且手機市場一年約15～16億支，「餅就這麼大」，對PA來說需求不變，加上電子大展對ToF深度感測採用度高，推高VCSEL需求，有利PA供應鏈；此外，穩懋法說會2月12日將登場，預估將帶起風向球。

法人認為，Broadcom於1月24日公布未來3年與iPhone零組件供貨150億美元協議，對穩懋而言是一大利多；Broadcom先前股價表現弱勢，主要即反映市場擔憂其RF元件於iPhone地位被Skyworks與Qorvo減弱，而此協議有利消除市場疑慮。

(工商 )