改編自日本Twitter爆紅超催淚四格漫畫，由小林啟一執導、間宮祥太朗攜手「岡山奇蹟美少女」櫻井日奈子主演的《半邊藍天》，日本觀眾評價催淚度高達91%，無法預測的最後結局保證讓你哭著走出戲院。間宮祥太朗入選2019日本公信榜ORICON「十大爆紅男星」，極具個人魅力的他以收放自如且爆發力十足的精湛演技獲得好評，新作中他飾演一位對生活毫無幹勁、整日叫人去死的厭世少年小坂，說話粗暴又直接。

《半邊藍天》大膽採用「全自然光線」的拍攝手法。（圖／威視提供）

不過這種對話卻讓間宮感到自在，他表示：「雖然電影中有很多不雅字眼，但相對有真實感。」不僅如此，外型高挑帥氣的他卻在訪談中自爆不懂與女明星相處，苦笑說：「跟她們沒什麼共通話題，也不曉得現在流行什麼，而且好像年輕女演員都蠻怕我的，還好櫻井有很熱血的一面，和她相處起來很自然，蠻慶幸的。」對此櫻井也坦承：「他不講話的時候還蠻可怕的，但實際上是個很活潑、很好相處的人。」

不僅獨特的厭世情節令人印象深刻，電影在導演小林啟一的堅持下，大膽採用「全自然光線」的拍攝手法，讓出道至今12年的間宮也大呼不可思議，「從來沒有待過一個劇組完全沒有燈光師，導演對自然光線的掌握特別講究，有時候3個小時下來只拍了一個鏡頭，或是花了幾個小時『等光線』，能這樣悠哉地進行拍攝真的很難得。」對此導演也坦承：「拍攝期間由秋天橫跨冬天，太陽一天比一天早下山，真的很苦惱。」女主角櫻井也苦笑道：「有時候一天下來一幕都沒拍到呢！」

總是把「殺了你」掛在嘴邊，對任何事都毫無興趣的高中生小坂（間宮祥太朗 飾），有天遇到一個正在埋葬蜜蜂屍體的鹿野（櫻井日奈子 飾），這個愛將「好想死」當作口頭禪，經常割腕自殘卻又重視昆蟲生命的邊緣女孩引起了小坂的興趣，一個遭全班排擠自殘女遇上一位對生活毫無興趣的厭世男，這對充滿反差的少男少女將會碰撞出甚麼樣的火花呢？《殺不了的他與死不了的她》將於2月14日全台戲院上映。

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(中時電子報)