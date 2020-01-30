好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵、性騷擾超過80名女性案，29日在紐約曼哈頓區的最高法院審判。2位受害女性挺身作證，淚灑現場，控訴溫斯坦曾無恥稱自己已結紮，不用擔心懷孕。溫斯坦還稱這是電影界的「行規」，不過溫斯坦則堅稱並無強迫，強調是對方同意發生關係。

檢察官指控溫斯坦長期利用戲約，暗示或強迫年輕女性獻身。其中，受害的女模沃爾夫（Tarale

Wulff），含淚向陪審員敘述2005年，她擔任女服務生時，被溫斯坦看中，並獲邀到溫斯坦位在紐約市的住處面試。沒想到當她抵達溫斯坦的公寓時，卻遭對方強行壓在床上性侵，她還記得溫斯坦當時曾說「別擔心我做了輸精管結紮」。

另一位受害者唐寧 （Dawn Dunnin）表示，2004年她在溫斯坦的旅館套房談論公事，結果溫斯坦卻將手伸入她的裙子裡撫摸。另一次是溫斯坦表示願意安排她演出三部電影，條件是玩「三人行」。唐寧原先以為玩笑話，但沒想到溫斯卻變臉，怒道「這是行規」；並暗示她說包括莎瑪海耶克

（Salma Hayek）和莎莉賽隆 （Charlize Theron）就懂規矩。

溫斯斯的前製作助理海利（Miriam Haley），近日也出面指控對方2006年強迫她口交，女星蘿西裴瑞茲（Rosie Perez）也出庭作證說，女星安娜貝拉西歐拉（Annabella Sciorra）在1990年代中期，曾對她透露遭到溫斯坦性侵，若指控屬實，溫斯坦恐將被判終身監禁。

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(中時電子報)