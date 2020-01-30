馬來西亞衛生總監諾希山表示，馬國今天確認增加一起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診案例，目前累計確診病例達到8起，而且全都是中國遊客。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天發布聲明表示，截至今日中午，馬國武漢肺炎確診病例共8起，第8位患者目前正在柔佛州隔離與接受治療，情況穩定。

目前馬國共有7名武漢肺炎確診的中國籍遊客在柔佛州接受治療，另1名中國籍遊客則在蘭卡威接受治療，所有患者的狀況都穩定。

另一方面，馬來西亞內政部長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天表示，本月28日曾有14名武漢游客飛抵馬國，但最終在移民局依據首相馬哈地的指令下被拒絕入境，並遣送回國。

他表示，這是目前馬國針對武漢肺炎疫情採取的最新標準作業程序，以確保疫情不會在馬國繼續擴散。

馬哈地27日發表聲明宣布，暫停向中國湖北省的公民發出任何形式的簽證，這也代表湖北省的中國公民被禁止入境馬國。

(中央社)