市府加強防疫，提供額溫槍量測體溫。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府30日開工日持續嚴防武漢肺炎疫情，組成跨局處聯合訪查小組，針對市售醫用口罩等防疫物資進行訪查，並取消原定新春團拜、捷運開放記者會等行程；市長盧秀燕在早上7時30分率市府團隊召開防疫會議，落實防疫工作，並加強旅宿業、公車等場所消毒等防疫機制。

市府各局處在30日陸續召開防疫會議，各單位確實掌握防疫機制，為落實就醫防疫環節，消防局規劃緊急救護流程及專責載運，並對救護車、值勤環境進行消毒，防疫期間為避免有多方感染情形，外勤各大隊分隊志工及役男全面停止協助出勤勤務。

交通局要求針對公車以噴式酒精擦拭消毒，每日車輛收班消毒1次，視疫情狀況加強消毒密度，也籲請司機落實自主管理並回報；農業局也於動保處、海資所門口加設酒精噴霧器供洽公民眾使用，並通知各畜禽飼養埸、農漁畜產批發市埸防疫消毒。

運動局研議停辦或延期辦理各項體育賽事、加強各運動場館防疫工作，並備妥口罩、消毒酒精、額溫槍置於辦公室出入口，針對洽公民眾進行體溫檢測，台灣燈會軍事燈區也將準備消毒酒精、額溫槍及口罩等防疫用品。

觀光旅遊局印製防疫衛教文宣張貼於各旅宿業、旅客服務中心及觀光據點，並加強稽查觀光產業防疫整備工作，台灣燈會主展區的防疫衛教訓練、文宣宣導、物資需求等也將在試點燈前完成。

法制局除請第一線面對民眾的志工與同仁戴口罩，消保官也密切注意巿面防疫物資供應情形及防疫物資網路販售價格有無異常；經發局通知商圈管理委員會、好禮協會、糕餅公會、產業故事館等防疫相關資訊，並強化舞廳業、電子遊戲場業、資訊休閒業等行業防疫作為。

教育局函文各級學校、幼兒園配合防疫，第一線教職員上班及訪客入校務必戴口罩，學校出入口處也設置體溫量測站，針對進入校園的師生進行體溫量測，校園開放時間則鼓勵到校運動的民眾戴口罩，維護自我健康；社會局針對各場館廳舍消毒，並落實督導各社福機構、老人及身障機構、托嬰托育機構、兒少機構、婦女機構體溫監測並加強通報。

(中時 )