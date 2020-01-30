婦人投幣購買長達40分鐘，引來民眾不滿，婦人才悻悻然離去。（許家寧翻攝）

基隆醫院已經口罩販賣機移置警衛旁邊，避免民眾掃貨。（許家寧翻攝）

武漢肺炎疫情延燒，春節期間各地口罩出現短缺，開工首日位於衛福部基隆醫院門口的口罩販賣機出現2名婦人猛投，「超買」近40分鐘，引來民眾不滿向醫院通報，院方譴責婦人行為，呼籲民眾不必恐慌搶買，影響其他就醫民眾權益。

春節第一天，不少民眾至超商搶買口罩，有民眾跑了3間超商才買到，大呼辛苦，基隆醫院門口的口罩販賣機，1盒兩片裝只要10元，卻有2名婦人備妥零錢，一早至販賣機前不斷投幣購買，一連掃上百個口罩，直到引起眾怒，才悻悻然離去。

基隆醫院附近超商店員指出，28到30日政府都有釋出防疫儲備口罩，每人限買3片、每片8元，今早上開始供貨，10點前就已經售罄；另跑了3間超商的許姓民眾則說，中正路新昆明醫院旁的全家直營店，備貨較充足，下午還買的到口罩，一包3片共20元，倒也沒必要搶購。

院方表示，為防範新型冠狀病毒疫情，民眾在進入醫院時務必配戴口罩，院方譴責囤積行為，同時也將販賣機重新調整至警衛人員位置旁，提供進入院區的民眾購買使用，並宣導每人限購1盒，也請民眾配合篩檢人員量體溫再入院。

院長林慶豐呼籲民眾，發揮人溺己溺、人饑己饑的精神，對於坊間出現口罩搶購熱，行政院今重申口罩數量足夠，民眾不必恐慌搶買，影響其他有需要就醫民眾的權益，防疫工作要靠全國民眾配合，不要囤積物資，避免有需要的民眾無口罩可用。

(中時 )