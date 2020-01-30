國民黨立院黨團明天將會進行第十屆立委第一會期黨團幹部選舉，目前登記參選國民黨團總召的人有連任成功的立委林為洲與新科立委鄭麗文，參選黨團書記長的則有北市立委林奕華與蔣萬安，對於外界關注國民黨是否會推人選來角逐立院龍頭，國民黨團總召曾銘宗表示確定會提名，但人選未定。

國民黨立委沈智慧今天批評黨中央沒推立法院正副院長人選，他說自己是愛之深責之切，真的很遺憾，國民黨是最大在野黨，居然立法院的正副院長，中央黨部沒有提名，也沒有報中常會通過，國民黨不會永遠在野，要有自己的尊嚴，要有自己的黨格。

對此，國民黨明天將舉辦新科立委座談會，會議主題除了座談會之外，也會進行黨團幹部選舉，此外，對於外界關注的立法院正副院長人選，也將一併在會議上討論，曾銘宗指出，他們確定會提出人選，但對於要提名誰，則要交由會議決定。

至於黨團幹部的部分，青壯派也是積極參與選舉，要角逐總召的，無論是林為洲或是鄭麗文都屬黨內青壯派；參選書記長的林奕華與蔣萬安也屬青壯派，根據國民黨團內部選舉辦法，此次參選書記長者，當選人為書記長，落選人則是首席副書記長，因此林奕華跟蔣萬安都確定已經是黨團三長成員。

(中時 )