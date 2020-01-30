44歲的日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa ）1月中旬公開徵求女友，希望找到人生伴侶陪他一起到月球旅行，不過他今天取消和電視台合作徵女友共赴月球的節目計畫，原因是他尚未做好心理調適。

前澤友作12日宣布參加日本網路電視台AbemaTV的「滿月戀人）節目企劃，徵求願與他成為終生伴侶的20歲以上單身女性加入繞月之旅，並將整段經歷拍成紀錄片播放，已有接近2萬8000人報名。前澤友作今天在推特向應徵者及AbemaTV的工作人員道歉。前澤友作是美國太空探索科技公司（SpaceX）繞月火箭預定首位私人旅客。

中央社報導，前澤友作去年將親手創立並擔任執行長的日本時尚網購平台Zozo賣給軟體銀行。他經常突發奇想，但有些想法實施的結果並不如預期。

例如前澤友作在擔任Zozo執行長期間，曾推出一款布滿感應圓點的緊身衣Zozosuit，讓客戶可蒐集身體尺寸資料訂做客制化服裝，但執行時效果欠佳。他還曾規劃一份野心勃勃的海外擴展計畫，但導致公司股價崩跌。

(中時 )