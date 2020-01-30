為防止「2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）」傳染，台灣北中南各博物館、美術館也已加強防疫措施，除了體溫偵測，加強消毒，高雄市立美術館（高美館）原訂2月1日配合貨櫃藝術節辦理的「摸黑電影院」以及2月1、2日及8、9日的草地野餐市集已決定取消。

故宮南北部院區春節期間便已實施於館區各入口全面使用紅外線體溫偵測儀，如確認有發燒症狀，即發給遊客口罩，並勸導離院及自行就醫，各場館皆會針對公共設施如樓梯扶手、座椅、廁所、電梯按鍵乃至展廳內玻璃等遊客可能用手接觸的設施，每日會定時消毒，故宮南北院若遇團客大量聚集或停留較久，再機動針對該區域消毒，此外語音導覽耳機每次使用後皆以酒精消毒，每半日再進行紫外線殺菌。

各場館的一線服務人員，含館員、駐警、志工等也都會在值勤前量測體溫，服勤時全程配戴口罩，若有感冒或發燒等徵狀都將會被要求暫停服勤，自行就醫。台北市立美術館（北美館）館員與第一線服務人員，若涉及大陸旅遊者，將被要求在家自我隔離14天，且於上班期間全程配戴口罩，台南市美術館則是包括委外廠商的禮品店、餐廳、咖啡廳服務人員皆全程著戴口罩。

動線上作調整的場館，包括北美館暫時關閉南進門入口，參觀民眾均需由大門入口進出；台中的國立台灣美術館即日起統一獨立出入口，以利替入館民眾需全面量測體溫；高美館則對「東側門」進行管制，北大廳入口處由志工引導並協助噴75％酒精消毒，民眾若有發燒者需告知14天內是否有大陸或金巴黎舞廳活動史以利通報防疫，並協助轉介就醫隔離事宜。

此外，高美館配合市府防疫通則暫停㘽內大型集會及戶外百人以上活動，因此配合貨櫃藝術節辦理的「摸黑電影院」及草地野餐市集已決定取消。台北國父紀念館「鼠添燈元宵燈籠贈送活動」及相關展演、演講活動皆按原計畫如期舉行。

(旺報 )