中央流行疫情指揮中心30日公布我國新增確診1例本土嚴重特殊傳染性肺炎個案，其丈夫在武漢工作，1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，累計全台共9名確診、239名隔離檢驗中。

指揮中心表示，為國內口罩需求之合理配置，明日起全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。

經濟部表示，對於徵用的口罩，相關作業正盡快處理，由於涉及製造商及物流、通路等，正緊急協調，通路端的售價正在確認，可以肯定的是不會超過8元，會考慮到相關成本供貨、給廠商合理利潤，將口罩用合理價格提供給民眾是政府最大目標。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診7,711例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,737例，其中1,370例重症，170例死亡。累計密切接觸者88,693人，追蹤中81,947人。除了台灣之外，國際間累計92例確診，分別為泰國14例、新加坡10例、香港10例、日本8例、澳門7例、澳洲7例、馬來西亞7例、美國5例、南韓4例、德國4例、法國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、越南2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例及斯里蘭卡1例。

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