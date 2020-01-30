因應武漢肺炎防疫，藍天(2362)今說明集團內大陸子公司昆山工廠、百腦匯商場及轉投資30%群百集團百貨商場對公司影響。

首先藍天昆山工廠將於2月10日復工；其次百腦匯商場，目前武漢無百腦匯商場，其餘18個大陸各商場均依當地政府規定分別於2月3日及2月10日復工；至於投資30%之群百集團，目前武漢店2月13日復工、成都店2月3日復工、汕頭店2月10日復工。

藍天已成立防疫指揮中心，密切關注疫情，人員進入商場或辦公場區，均需量體溫及戴口罩，並定時消毒清潔工作，落實防疫措施。若有疑似病例，立即通報，送醫診治。

百腦匯商場係採固定收租營運，短期尚無財務業務影響；而轉投資30%群百集團，係採權益法認列之公司，對藍天財務目前尚無重大影響。

藍天昆山工廠方面，因應復工時間延後，積極進行調整生產排程，儘速安排客戶出貨需求。

(時報資訊)