受到中國武漢肺炎疫情影響，台股鼠年第一個開盤交易日就開低走低，收盤收在11421.74點，大跌696.97點，跌幅5.75%，創下單日最大跌點。

群益投信表示，市場普遍預期疫情仍在高峰期，武漢1月23日封城，按照7~14天潛伏期，2月8日元宵節前後是確診數高峰期，短期上市場風險偏好趨於謹慎。2003年SARS期間，台股跌幅10%左右，SARS疫情期間台股高低點落差約20%，惟低點4044點後漲至7135點；台股30日已單日大跌5.75%，市場恐慌情緒已釋放不少，加上本次全球防疫措施相對謹慎，相關影響可望降低。

台股加權指數短期下跌難免，2000年來有10次單日下跌超過5.5%，不過之後期間平均表現都為正報酬；中長期來看，FED在內的全球央行仍力行寬鬆政策，整體市場資金充沛、景氣仍為溫和復甦；台灣受惠政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，不論實質景氣面、企業資本投入與金融市場投資氛圍較為正面，2020年台股仍可望挑戰新高。

(時報資訊)