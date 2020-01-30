蔡政府防禦武漢肺炎治標無治本，輕薄的口罩竟然成了唯一防禦武漢肺炎工具？自去年底大陸公布疫情爆發至今，行政院長蘇貞昌一席幸災樂禍、隔岸觀火的「口罩不輸出」言談，引起軒然大波，遂演變成藝人與網民、名人與網紅間的網路統獨意識大戰。靠操弄芒果乾贏得大選的蔡總統當然不出聲制止，任其氾濫為另一波仇中情緒。

在此新類型冠狀病毒確診率與死亡率不斷攀升之際，蔡政府掩耳盜鈴，彷彿不知大難已至。身為國家領袖，蔡英文過年發紅包不戴口罩，靠顏值拼出人氣的吳怡農、高嘉瑜為展美顏，發紅包、謝票時也不戴口罩。農曆春節民眾走春、團拜、看展演、進出超商，在大量群聚處的娛樂場所、餐館，也少見戴口罩。

在各方自理防疫氛圍下，終於看見進出醫院測體溫、人人戴口罩的盛況，偏又以「超商每人限購3個」政令引起搶購口罩奇觀，甚至從原價2元飆漲到8元大發災難財。蔡政府非但不抑價，反說這是因應供需的市場合理價格；黃偉哲參觀口罩工廠亦欣慰地說：「數量足夠，大家可以放心」；初六股票開市一日暴跌有史以來最低696點，證交所稱是「正當釋放先前國際股壓力，大家不必恐慌」。蔡政府的顢頇簡直匪夷所思。

蔡政府的防疫措施，目前除了戴口罩、人流控管、自主隔離別無他法、沒有統一與嚴格的防疫政策，網路和Line群組民間散播的各種防疫訊息更勝當今政府。在在顯示這個國家領導人缺乏危機意識，對全民防疫作戰掉以輕心。

值此關鍵時刻，台灣仍被WHO排除在外，連過往觀察員身分都不給，實為兩岸關係急凍下的另一惡果。在歐美日韓各國陸續派專機自武漢接回僑民後，蔡政府至今對滯留武漢當地台商仍提不出個準確說法，兩岸協商管道歸零。蔡謂自保為先，若來日需求大陸研發出的疫苗時又當如何？

武漢肺炎蔓延全球，封城、隔離、撤離、停飛、開闢特殊隔離診區、關閉大型遊樂場乃目前各國謹慎防疫的措施。在人傳人、人畜（含寵物）相互感染、無徵狀卻確診的複雜狀態下，繼高雄停辦馬拉松、台北國際書展延期……地方超越中央，初六蔡英文記者會只是狗吠火車，具體成效拭目以待。

武漢肺炎是繼SARS後的人類另一浩劫，面對不可測的滅疫過程，跨越國家、政治、種族與邊界的唯有互助大愛和睿智機警的中央防疫政令。

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(中時電子報)