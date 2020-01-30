2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，大陸湖北省13個城市陸續宣布封城，當地民眾開始瘋搶民生物資，而其他省份也紛紛祭出旅行限制，希望能抑制疫情傳播。位於疫情中心的湖北省甚至傳出動物飼料短缺情形，多達3億隻雞在未來幾日內，恐面臨餓死的風險。

根據《彭博》報導，有封來自家禽協會的信件指稱，由於湖北實施運輸封鎖，癱瘓了動物飼料供應，因此要求國家生產商盡速支援；另封省農會的信件則稱，湖北每天消耗約1800噸玉米、1200噸豆粕作為動物飼料，直到本週末，全湖北省的農場可能都沒有飼料，到下月底穀物和油籽恐短缺60萬噸。

報導指出，目前致電湖北省家禽協會及農會都無人回應。湖北省是中國第6大家禽生產地區，佔大陸雞蛋年產量5%，不過在武漢肺炎爆發後，嚴重打擊到大宗商品市場，由於大陸是全球最大生產國和消費國，市場擔心從原油到大豆等各種商品的需求會下降。

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(中時電子報)