左鎮化石園區「侏儸紀恐龍泡泡派對」 。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

蕭壠文化園區「紙風車陪你歡樂過新年」，市長親臨與大小朋友同樂。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)。

7天春節假期畫下句點，今年遇上武漢肺炎攪局，民眾多選擇戶外路線踏青，被譽為全台最美水岸燈會的月津港燈節，春節吸引逾35萬遊客，古蹟景點在1661臺灣船園區、山上花園水道博物館等生力軍加入下，參觀人次及總營收較去年同期成長4％和5％，其中山上花園水道博物館參觀人次達4.6萬人，營業破250萬元，表現最亮眼，人潮更延伸到鄰近山上區，餐飲及農特產品業者共蒙其惠，帶動區域繁榮。

文化局表示，今年春節雖有武漢肺炎疫情，人心惶惶，但台南依舊遊客如織，且民眾防疫意識提升，幾乎可見闔家大小戴口罩觀賞表演。

被譽為全台最美水岸燈會的月津港燈節，在「月光之城」作品助攻下，白天便湧現人潮，春節期間共吸引逾35萬遊客參觀與月津港燈節相輝映的「龍崎光節－空山祭」，春節7天連假也湧入逾4.5萬人次參觀，總參觀人次突破10萬大關。

今年古蹟區在「新春大道藝」200場次街頭藝人大會串的進駐助攻下，繳出亮眼成績單；雖然今年春節氣候不如去年、武漢肺炎警戒、假期又較去年縮短，但在1661臺灣船園區及山上花園水道博物館兩生力軍的加入下，參觀人次及總營收仍較去年同期各成長4％和5％。

其中，山上花園水道博物館參觀人次達4.6萬人，營業破250萬元，表現最為亮眼。鄰近水道的左鎮化石園區除夕休園，其餘6日湧入近2.3萬人入園，民眾不畏初二及初四陣溼冷，大人、小孩戴口罩到園區走春。

蕭壠文化園區特別於1月26至29日舉辦「紙風車陪你歡樂過新年」系列活動，邀請紙風車劇團連演3天兒童劇，受到熱烈回響，既有13座展館及鐵道區藝術創作，搭配街頭藝人表演、攤位美食及文創小物迎春市集等，4天狂吸近11萬人次入園參觀。總爺和甫面世的水交社也創佳績，各有3.5萬及1.2萬人次入園。

春節期間，台南文化中心、台江文化中心分別邀請表演團隊演出，並展出多位藝術家展覽，吸引3000多位民眾參與，永成戲院多場映演吸引逾4000人觀賞。今年聯合舉辦實境解謎遊戲的吳晉淮音樂紀念館及劉啟祥美術紀念館，以及獨樹一格的三一宅，年節參觀人數也都倍增。

藍晒圖文創園區春節連假期間舉辦「藍晒圖鼠來瘋」系列活動，包括創意市集、樂團及火舞團隊等街頭藝人表演、剝銀柳公益活動等，超過8.6萬人次參觀，總營業額達240萬。愛國婦人館「2020創意紅包展」及打卡送新春紅包袋活動，也吸引不少過路客。

(中時 )