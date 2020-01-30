武漢肺炎疫情全球升溫，亞洲又一國淪陷，菲律賓今（30）日宣布，確診首例武漢肺炎；此外，南韓也證實發現首起人傳人病例。

綜合外媒報導，菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天召開記者會宣布，菲律賓發生第一起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診案例，患者是一名來自武漢的38歲女子。

杜克表示，這名女子於25日出現輕微咳嗽症狀後就醫，目前沒有發燒及其他明顯症狀，已在醫院進行治療。菲媒指出，該女是在21日經香港飛抵馬尼拉。

另外據韓聯社報導，韓國今日再確診2名武漢肺炎病例，分別是一名32歲韓國籍男性，他於24日從武漢返國；另一名為56歲韓國籍男性，至今韓國確診病例數來到6例。

值得注意的是，第六名確診病患是韓國第一起境內人傳人案例，他與韓國第三名確診病患有過密切接觸。第三名確診男性於20日自武漢返回韓國，22日才出現發燒、發冷症狀，直到25日開始咳嗽後才通報有關當局，他從20日至25日六天內在社區內自由行動，當時媒體就指，該名患者有可能成為「超級傳播者」。

此外，馬來西亞今日再確診一起2019新型冠狀病毒確診案例，累計馬國確診病例已來到8起，患者全是大陸遊客。

(中時電子報)