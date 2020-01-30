藝人范瑋琪因不滿口罩禁止出口政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」，沒想到延燒三天掀起軒然大波，台灣師範大學政研所教授范世平就在臉書列出「范瑋琪被罵的10個理由」，告訴那些還在護航應該要兩岸互助的民眾或是黑人要看完再辯護。

范世光洋洋灑灑寫下10點，范瑋琪被罵的10個理由。

一、 蘇貞昌說禁止口罩出口1個月，又不是單指中國，妳幹嘛急著向祖國表態；不要說妳是「世界主義者」，沒人相信。

二、目前全球與台灣都鬧口罩荒，證明蘇貞昌當初的判斷正確。

三、蘇貞昌成功對抗「非洲豬瘟」，加上政績有目共睹，說他是「狗官」難以服眾。

四、蔡英文剛剛在這個月大勝韓國瑜，民進黨在立院單獨過半，綠營人氣正旺，此時罵蘇貞昌完全選錯時間。

五、該罵「狗官」是習近平吧！隱匿疫情加救災無方，范瑋琪完全比喻錯誤。

六、只敢罵自己的行政院長，對中國只是卑躬屈膝。

七、台灣人把長期在WHO被中國打壓的鳥氣，拿范瑋琪當出氣口，但這是自找的。

八、姊妹淘大S、小S左一句「混蛋」、右一句「不是人類該有的行為」的罵蘇貞昌，這群「S幫」的立場一向親中，如此附和猶如提油救火。

九、「抗中保台」已是全民共識，加上這次「長沙肺炎」更是再度證實，「兩岸一家親」已經瀕臨破產。

十、不懂政治就不要亂表態，不懂還裝懂，就會越描越黑。

(中時電子報)