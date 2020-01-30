新北市中和民享公托托育人員加強親子館教玩具的消毒，以便2月4日開放。（葉書宏攝）

台灣今（30日）又新增一例，目前已有9例確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，新北市副市長謝政達與社會局長張錦麗今日下午立即至中和民享公托中心關懷檢視，了解第一線托育人員是否確實嚴格執行防疫SOP。

謝政達、張錦麗在中心內實地檢視托育人員所做的各式防範，包含中心入口處的公告提醒、老師與家長的溝通，以及加強親子館內各項教玩具的消毒等，謝政達表示，防疫需要大家的配合，做得越徹底，越能阻絕病毒的傳染。

張錦麗表示，因長照、身障、托育等機構，都屬於中央「長期照護矯正機關（構）與場所感染管制措施及查核辦法」的適用對象，因此即便在春節期間，社會局已要求各機構依照工作指引，務必確實執行防疫措施。

防疫措施包含與民眾接觸的工作人員要戴口罩、對出入者要量體溫、噴酒精消毒等，如果收托對象或接觸者有自大陸返國，應在家自主健康管理14天後方可送托。

民享公托中心主任鄭依婷表示，家長在送托時，除了量測體溫、自動噴灑酒精外，會詢問春節期間是否有出國旅行，尤其是否有前往大陸？如嬰幼兒感冒有藥袋，也會檢視以3日內為準，若發現嬰幼兒有發燒、流鼻涕、咳嗽、結膜炎、腹瀉等任何一種症狀者，會要求家長必須在醫師確認無特殊傳染性肺炎後方可送托。

社會局表示，「新北好團結[email protected]」有3700多名人民團體會員，社會局也利用此一管道宣導相關防疫作為。

(中時 )