陸委會今日召開例行記者會，針對目前因新型冠狀病毒疫情而滯留武漢台人的撤離問題進行相關說明。

發言人邱垂正表示，自本月24日至今，海基會緊急服務電話以收到252通求助，情況大多為親友滯留武漢無法返台，而其中多為短期出差、探親、旅遊等，並非長期居留武漢的台人，因次大多沒有當地固定居所，加上目前當地醫療物資短缺，希望政府進行相關援助。

邱垂正也表示，目前已經透過既有聯繫管道呼籲陸方提供協助，並探詢協處機制中，陸委會也呼籲陸方應正視問題、給予回應。

據統計，湖北省約有4000名台人長期在當地經商、求學或依親，其中武漢市就佔了一半人數，目前據武漢台商協會估計，登記需要政府協處撤離返台的人數約為400人左右。

另外，針對陸生來台須先進行隔離的政策，邱垂正表示疫情監測、居家照護是以一人一房為原則，避免交叉感染。目前相關政策已與教育部研議相關措施，等待審核通過後才開放陸生來台。在台就學的陸生除住校外，也部份在外租屋，沒有家庭支持，難以應付緊急狀況，因此基於防疫與安全考量，由學校提供住戶措施是合理且必要的，也同時要求教育部要確保陸生生活與受教權益，不存在歧視問題。

(中時 )