大陸國家衛健委30日舉行的新聞發佈會上，交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕表示，截止30日上午，大陸的省際包車和發往湖北的省際客運班線已全部停運，湖北、北京等十個省道路客運全部停運，還有16個省份全面暫停省際客運班線，28個省份的多個城市也暫停或部分暫停城市公交線路，武漢等5個城市還暫停了城市軌道交通的運營。

(旺報 )