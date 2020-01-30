陸交通部：16個省份全面暫停省際客運班線 17:532020/01/30 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢暫時關閉離漢通道 全市公交地鐵等停運。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委30日舉行的新聞發佈會上，交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕表示，截止30日上午，大陸的省際包車和發往湖北的省際客運班線已全部停運，湖北、北京等十個省道路客運全部停運，還有16個省份全面暫停省際客運班線，28個省份的多個城市也暫停或部分暫停城市公交線路，武漢等5個城市還暫停了城市軌道交通的運營。 (旺報 ) #客運 #城市 #省份 #湖北 #全部 也許您會感興趣 推薦閱讀 自湖北返台一律居家隔離 否則強制 陳時中：地點已準備好 11:282020/01/26 生活 防疫措施再提升 今起湖北返國民眾須做居家隔離 12:092020/01/26 生活 台藝人夫妻力助陸民眾抗武漢肺炎 捐款近9千萬「全力支援湖北」 12:522020/01/27 娛樂 疫情燒 交通部：陸湖北團今全數離台 14:552020/01/27 生活 湖北團今全數離境 滯台陸客剩5399人 16:122020/01/27 生活 馬來西亞宣布禁止湖北及武漢中國公民入境 19:272020/01/27 國際 台東休旅車衝撞民宅 駕駛「消失」 13:092020/01/29 社會 吉源-KY旗下湖北廠 2/3開工 22:002020/01/29 財經 《熱門族群》湖北廠營運影響，台光、健鼎、楠梓電、定穎：待評估 08:522020/01/30 財經 陸31省份新增確診病例1737例 累計確診病例7711例 09:032020/01/30 兩岸 兩岸熱門新聞 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 武漢肺炎／湖北13市封城 「3億隻雞斷糧」幾日內恐餓死 - 兩岸 失控！門遭釘死、砍殺舉報人 武漢肺炎引爆殺戮 - 兩岸 陸交通部：16個省份全面暫停省際客運班線 - 兩岸 - 旺報 陸逾20家超市齊發聲：保供應 不漲價 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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