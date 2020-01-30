學校教師，以及家長會成員都嚴正以待（戴上容攝）

學生進、離校時皆量測額溫、雙手也都會噴灑酒精消毒（戴上容攝）

武漢肺炎襲台，開工日也是許多國小冬令營開課第一天，新北市三重區碧華國小上午8時許，有許多家長陪同小朋友報到。學校因應防疫，前一天已安排消毒工作，教師、家長們上午於校門口量測同學額溫，上課期間教師全程戴口罩講課，開窗戶讓空氣流通等，積極做好防疫工作。

台灣目前已有8例2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地全面加強防疫，許多國小冬令營於30日陸續開課，新北市教育局29日發送公文提醒，寒假期間學校若有辦理育樂營、寒假輔導等活動，應確實做好防疫措施，進行體溫量測、請學生以肥皂勤洗手及配戴口罩，若有發燒或呼吸道症狀學生宣導在家休息，不到班上課。

三重區碧華國小校長賴森華表示，除配合教育局要點外，學校教師，以及家長會成員都嚴正以待，開課前一天，開課教室已由熱心家長提前以酒精消毒，學生進、離校時皆量測額溫、雙手也都會噴灑酒精消毒，每節上課前，請同學依規定要勤洗手，做好防疫工作，提醒學生戴口罩外，校方也準備多項防疫用品，以備不時之需。

賴森華指出，學校面對武漢肺炎的防疫工作嚴正以待，請家長放心；若家長對於寒假育樂營或課程活動，有任何健康上的疑慮，都可依照校方規定辦理退費，大家共體時艱度過武漢肺炎疫情。

(中時 )