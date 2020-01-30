疑受武漢肺炎影響 陸籍抽砂船拍賣無人投標 18:212020/01/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸。（馬祖海巡隊提供／葉書宏連江傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸。（馬祖海巡隊提供／葉書宏連江傳真） 馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸。（馬祖海巡隊提供／葉書宏連江傳真） 馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸，連江地檢署今（30日）下午公告拍賣，起標價3100萬元，疑因受武漢肺炎影響無人投標，連江地檢署表示，將會擇期再公告拍賣。 據悉，「龍興1399號」抽砂船10月23日凌晨，在莒光鄉外海之公告限制海域，結夥竊取海砂約2000噸，庄姓船長遭判刑11個月，目前服刑中，其餘涉案庄姓船員等6人繳納罰金及易科罰金後，已於1月中旬驅離出境。 (中時 ) #公告 #拍賣 #砂船 #海砂 #龍興 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒離開！「韓家軍」緊急徵人公告 09:002020/01/27 政治 《台北股市》金管會：留意資訊公開及財報公告期限 07:442020/01/30 財經 鼠年首聯賣 台北分署有豪車名畫 16:042020/01/30 社會 社會熱門新聞 前進再前進 人妻廚房偷吃小王狂練刺槍術 - 社會 夫返家驚見老婆裸睡曬鮑魚 「異常」裝扮綠了頂 - 社會 老公越南遠水救不了人妻找小王滅慾火 - 社會 豪放女求復合不手軟 張嘴「吹答滴」直搗深喉嚨 - 社會 女兒不像我！他驗4次DNA劇情大逆轉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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