馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸。（馬祖海巡隊提供／葉書宏連江傳真）

馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸。（馬祖海巡隊提供／葉書宏連江傳真）

馬祖海巡隊去年10月23日在莒光鄉外海查獲越界大陸籍「龍興1399號」抽砂船，竊取海砂約2000噸，連江地檢署今（30日）下午公告拍賣，起標價3100萬元，疑因受武漢肺炎影響無人投標，連江地檢署表示，將會擇期再公告拍賣。

據悉，「龍興1399號」抽砂船10月23日凌晨，在莒光鄉外海之公告限制海域，結夥竊取海砂約2000噸，庄姓船長遭判刑11個月，目前服刑中，其餘涉案庄姓船員等6人繳納罰金及易科罰金後，已於1月中旬驅離出境。

(中時 )