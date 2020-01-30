魏如萱以Miu Miu對比色彩、時尚反差的混搭趣味，打造充滿知性文青的時尚品味。（JOJ PHOTO攝）
魏如萱以Miu Miu對比色彩、時尚反差的混搭趣味，打造充滿知性文青的時尚品味。（JOJ PHOTO攝）
Miu Miu MATELASSE紅色金屬鍊帶肩背包，5萬9500元。（Miu Miu提供）
Miu Miu MATELASSE紅色金屬鍊帶肩背包，5萬9500元。（Miu Miu提供）
Miu Miu MATELASSE粉色金屬鍊帶肩背包，5萬2000元。（Miu Miu提供）
Miu Miu MATELASSE粉色金屬鍊帶肩背包，5萬2000元。（Miu Miu提供）
Miu Miu水晶寶石鏈帶編織肩背包，6萬3000元。（Miu Miu提供）
Miu Miu水晶寶石鏈帶編織肩背包，6萬3000元。（Miu Miu提供）
Miu Miu皮革編織藤織水桶包，4萬4500元。（Miu Miu提供）
Miu Miu皮革編織藤織水桶包，4萬4500元。（Miu Miu提供）

「娃娃」魏如萱生下寶貝兒子Louis後，一夕之間角色從「娃娃」變成了「媽媽」，尤其現在兒子已經牙牙學語，也開始懂得認人，非常黏她，在蠟燭兩頭燒的情況下，不免要割捨宣傳活動。但奇怪的是，魏如萱的人氣不墜，反倒逆勢反升。

「我一直都在廣播節目擔任DJ，從周一到周五直接與粉絲互動，就連懷孕期間也不例外，算下來已經15年了！」魏如萱笑說，廣播節目雖是傳統媒體，渲染力和影響力比不上時下流行的臉書IG社群平台，但她仍樂在其中，覺得透過廣播與粉絲溝通、訪問藝人、接觸最新的音樂，不是一件工作，而是種享受。

去年年底魏如萱推出她的第六張專輯《藏著並不等於遺忘》，因為懷孕哺乳期間身材略為走樣，加上照顧兒子無法分身，刻意減少宣傳活動，就連專輯MV的拍攝還得仰賴林予晞、連俞涵等好友拔刀相助，但幸好專輯銷售仍開出好成績，讓她鬆了一口氣。

今年一月中旬魏如萱舉辦個人演唱會，呼應專輯名稱《藏著並不等於遺忘》，更是百感交集，在台上特別感謝粉絲們一路相挺，唯一能做的就是繼續創作出好的音樂作為回報。

魏如萱近日在百忙之中抽空進棚拍攝本報的Miu Miu時尚專題，身穿Miu Miu早春新裝，利用對比色彩、時尚反差的混搭趣味，打造充滿知性文青的時尚品味，尤其是對著鏡頭甜笑露出小酒窩時，彷彿又回到昔日「娃娃」的可愛模樣，完全不像是生了孩子的新手媽媽。

(中時 )

#魏如萱 #粉絲 #廣播 #兒子 #時尚