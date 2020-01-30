魏如萱以Miu Miu對比色彩、時尚反差的混搭趣味，打造充滿知性文青的時尚品味。（JOJ PHOTO攝）

Miu Miu MATELASSE紅色金屬鍊帶肩背包，5萬9500元。（Miu Miu提供）

Miu Miu MATELASSE粉色金屬鍊帶肩背包，5萬2000元。（Miu Miu提供）

Miu Miu水晶寶石鏈帶編織肩背包，6萬3000元。（Miu Miu提供）

Miu Miu皮革編織藤織水桶包，4萬4500元。（Miu Miu提供）

「娃娃」魏如萱生下寶貝兒子Louis後，一夕之間角色從「娃娃」變成了「媽媽」，尤其現在兒子已經牙牙學語，也開始懂得認人，非常黏她，在蠟燭兩頭燒的情況下，不免要割捨宣傳活動。但奇怪的是，魏如萱的人氣不墜，反倒逆勢反升。

「我一直都在廣播節目擔任DJ，從周一到周五直接與粉絲互動，就連懷孕期間也不例外，算下來已經15年了！」魏如萱笑說，廣播節目雖是傳統媒體，渲染力和影響力比不上時下流行的臉書IG社群平台，但她仍樂在其中，覺得透過廣播與粉絲溝通、訪問藝人、接觸最新的音樂，不是一件工作，而是種享受。

去年年底魏如萱推出她的第六張專輯《藏著並不等於遺忘》，因為懷孕哺乳期間身材略為走樣，加上照顧兒子無法分身，刻意減少宣傳活動，就連專輯MV的拍攝還得仰賴林予晞、連俞涵等好友拔刀相助，但幸好專輯銷售仍開出好成績，讓她鬆了一口氣。

今年一月中旬魏如萱舉辦個人演唱會，呼應專輯名稱《藏著並不等於遺忘》，更是百感交集，在台上特別感謝粉絲們一路相挺，唯一能做的就是繼續創作出好的音樂作為回報。

魏如萱近日在百忙之中抽空進棚拍攝本報的Miu Miu時尚專題，身穿Miu Miu早春新裝，利用對比色彩、時尚反差的混搭趣味，打造充滿知性文青的時尚品味，尤其是對著鏡頭甜笑露出小酒窩時，彷彿又回到昔日「娃娃」的可愛模樣，完全不像是生了孩子的新手媽媽。

(中時 )