運動家隊在日本舉辦的測試會中，沒名氣的社會人隊投手富岡聖平飆出95英哩(約152.9公里)的速球，令球探驚豔，如今運動家順利與他簽下小聯盟合約，2月將飛往亞利桑那州，完成他自小的夢想。

去年11月運動家隊在東京舉行投手的測試會，開出條件為球速超過144公里、且不屬於任何一支日職球隊，共吸引28名選手參加。最後由23歲的業餘選手富岡聖平獲得青睞，以152.9公里的表現雀屏中選。

根據《日刊體育》指出，負責舉行測試會的日本代表富塚俊幸說，「在日本，沒有進入大學的運動員，在出社會或成年後，約在18歲就會放棄當投手，因此我們提供一個機會，讓他們完成投手夢想。」

而前進大聯盟正是富岡聖平從小的夢想，「我從小學時就夢想著未來要挑戰大聯盟。」日本媒體封富岡聖平為「無名右投」，他自東洋大學畢業後，便加入社會人球隊，原本只是默默無名的球員，希望能向偶像鈴木一朗看齊，挑戰大聯盟。

(中時 )