受武漢肺炎疫情影響，台股30日一開盤重挫696.97點，跌幅5.75％，金管會表示，主要是台股之前因農曆春節自20日封關到30日才重新開盤，有「補跌壓力」造成單日跌幅比其他亞股大，但單日成交量達2,754億元，創近13年來的單月交易量新高，代表「有眾多投資人逢低承接」，對台股仍具信心。

金管會並提出現階段四大觀察重點，即武漢肺炎疫情、美中貿易摩擦、美國聯準會利率政策及外資進出台股情形，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

30日香港股市下跌711.5點，跌幅是2.62％，但港股是29日就開市，且農曆春節期間只休市二天，對武漢疫情，行情已有相關反應；日本股市下跌401.65點，跌幅1.72％；南韓股市30日則是跌幅 1.71％，下跌37.28點；新加坡股市則下跌16.88點，跌幅0.53％。

金管會表示，各國股市短期內雖會受到疫情衝擊，但長期仍是會回歸基本面，台股有二大利基，一是基本面有撐，國內上市櫃公司到2019年12月累積營收達34.05兆元，與2018年相比是持平，即並沒有受到景氣放緩影響，本益比19.57倍，現金殖利率3.67％，若加上股票股利，則股息殖利率可達3.82％，顯示台股基本面良好。

第二是資金流入大於流出，即政府推動經濟轉型創新，優化投資環境，透過前瞻基礎建設帶動投資、擴大內需，資金進來增多、出去減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速，盼投資人對台灣經濟有信心。

金管會表示，目前上市櫃公司受疫情影響或大陸延後復工者，已採行相關因應措施，包括通知客戶調整出貨時間、盤點防疫相關物資及掌握員工的動向、機動調整生產排配、復工後彈性調高產能、成立防疫因應小組等，到30日下午3點半，已有405家上市櫃公司，即上市234家、上櫃 171家，有發布重訊，大部分都表示沒有重大影響。

證期局副局長蔡麗玲表示，會請證交所及櫃買中心密切注意疫情發展，並請上市櫃公司持續評估後續影響情形，依相關資訊公開規定即時發布重大訊息，以提供投資人判斷。

(工商 )