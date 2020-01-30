新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情讓許多旅遊行程因此被迫取消或更改，各大旅行業者首當其衝，至2月29日為止因武漢肺炎造成的損失龐大，綜觀台灣大型旅行社中，光是6家就損失共計近7億元。雄獅旅遊統計出因這次武漢肺炎，在大陸地區的團體旅遊損失約2.6億元；可樂旅遊包含團體旅遊、機票、訂房，以大陸、港澳等地區為主要取消地區，總計逾上萬名旅客受影響，初估營收損失達2.5億元；易遊網也統計出包含團體旅遊、機票、訂房，已有超過1.5萬名旅客受影響，預估營收損失達1.5億元。

五福旅行社指出，前往大陸地區旅客可挪團獲全額退費，雖東南亞、東北亞與長程線旅遊目前皆正常出團，但因疫情的營收損失預估仍達近新台幣6700萬元；鳳凰旅行社的大陸團暫停出團至2月29日，已出發前往大陸的旅客也經全團同意已提前返台，共計取消50團約760人，預估合併營收影響數約2850萬元；而山富旅遊大陸線團體總計取消出團共39團，營收影響約新台幣1188萬元。

對於未受影響的旅程，業者也格外繃緊神經防堵疫情。雄獅旅遊向國內外各地的領隊統一發出注意事項，不僅請領隊謹遵，也同時傳遞防疫資訊給所帶領的旅客，包含出入公共場所務必正確配戴口罩，提醒旅客常洗手，並以肥皂或清潔液加強清潔，若無法常態性洗手，可以酒精或濕紙巾代替，並要求海外公司加強車內消毒，部分疫情風險較高的地區也會提供乾洗手；此外，旅客、領隊如身體不適或有懷疑患者個案，須立即隔離通報。

(中時 )