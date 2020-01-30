路透香港報導，全球資料分析機構GlobalData最新發表報告稱，去年第四季亞太區在併購的數量及規模俱升，但每宗交易的金額按年計算有所萎縮。盡管面對與美國的貿易摩擦等多種挑戰，但中國的交易需求依然健康，中國、日本及澳洲為依次為區內併購最活躍的的頭三大國家。

GlobalData資料指，去年第四季亞太區的併購數目由2018年第四季的1282宗升至去年第四季的1568宗；交易金額則由1072億美元增加至1170億美元。期內每宗交易的平均金額為7480萬美元，2018年同季為8360萬美元。

「區內的交易勢頭在不同國家之間仍然存在差異，例如與其他國家的貿易關係，政治局勢和經濟增長對併購活動有較大影響。」GlobalData分析師Aurojyoti Bose稱。

報告稱，頭六個併購活動最活躍國家為中國、日本、澳洲、印度、新加坡及南韓，這六個國家合計占去年第四季區內總併購量和金額約八成。

不過，中國、印度和南韓期內的平均交易金額則顯著下跌，按年分別下跌38.1%、57.7%及60.5%。

(旺報 )