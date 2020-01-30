以色列航空 3月25日前停飛往北京航班 18:012020/01/30 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透特拉維夫報導，以色列航空（El Al Israel Airlines）、（ELAL.TA）周四表示，將暫停飛往北京的航班直至3月25日。由於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，此前一些航空公司已經暫停或減少飛往大陸的航班。 以色列航空表示，周四從北京至特拉維夫的航班將按計畫回國。 (旺報 ) #以色列航空 #航班 #特拉維夫 #暫停 #飛往 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大！長榮華航飛陸共取消36航班 04:102020/01/27 生活新聞 華航第二波航班異動 連昨日共取消陸線40航班 18:192020/01/27 生活 澳門航空往返大陸、台灣 27日起取消逾百航班 11:222020/01/28 生活 華航、長榮、星宇 兩岸航班取消總整理 16:342020/01/28 生活 防堵肺炎 菲律賓暫停中國入境簽證 17:142020/01/28 國際 美企暫停中國部分業務 湖北省星巴克全線關閉 17:132020/01/28 財經 川普中東政策一面倒向以色列 巴勒斯坦難接受 06:202020/01/29 國際 國泰調整飛陸航班機艙服務 包括簡化餐飲、停賣免稅品 14:342020/01/30 財經 疫情肆虐 IKEA暫停全大陸30家商場營業 15:392020/01/30 財經 侯友宜挺管制口罩出口 強調是政府應盡之責 16:342020/01/30 政治 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。