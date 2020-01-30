路透特拉維夫報導，以色列航空（El Al Israel Airlines）、（ELAL.TA）周四表示，將暫停飛往北京的航班直至3月25日。由於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，此前一些航空公司已經暫停或減少飛往大陸的航班。

以色列航空表示，周四從北京至特拉維夫的航班將按計畫回國。

(旺報 )