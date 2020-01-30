2020年全國已發生3件燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，共造成14人受傷，消防署呼籲，寒流來襲，使用燃氣熱水器請注意環境通風，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖器等電器用品，也要注意用火用電安全。

交通部中央氣象局預報，1月31日至2月1日受寒流持續影響，屏東以北及宜花地區氣溫僅8至10度，臺東地區也只有11至13度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫只在12至14度左右，整天氣溫低，中南部則需留意日夜溫差大。提醒民眾，使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋或使用熱水器洗澡時，須注意環境通風及使用安全。

消防署統計，2019年全國共發生20件燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，其中有9成都是由於屋外式(RF式)熱水器裝設在室內、陽臺加蓋及其他通風不良的處所。消防署提醒，屋外式熱水器應裝設在戶外通風良好處，如安裝環境不通風，就要選用有強制排氣功能的熱水器，將廢氣排放至屋外。

民眾洗澡後如有頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，要小心可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣熱水器，打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者，請儘速撥打119求助，以確保生命財產安全。

(中時 )