台達電表示，針對新型冠狀病毒疫情已成立全球防疫指揮中心，以即時掌握各地廠區營運，其中，台達電在武漢的分公司共有約150名員工，目前均無受感染，武漢分公司則預計2月14日復工。台達電強調，中國廠區最快要等到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響，將優先配合法規及地方防疫狀況來機動調整人力，以降低衝擊。

台達電表示，中國各廠區工作日已依目前各地相關規定調整，春節假期延長至2月2日，2月9日24時前不復工，春節假期結束日至復工前則為休假日，目前定於2月10日起為上班日，各廠區也已建構防疫小組，制訂防疫措施，追蹤並維護員工健康。

台達電表示，武漢分公司研發與業務人員共約150人，目前均無受到感染，武漢分公司預計將自2月14日起復工，不過台達電也指出，疫情尚未控制，各項規定仍處於變動狀態，台達電會依更新的規定彈性調整相關措施。

而在台達電的營運方面，台達電表示，一月為正常農曆年假，營運與原先預期相似，二月則因新型冠狀病毒疫情爆發，中國各廠區最快要到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響。惟各廠區將優先配合法規及地方防疫狀況，機動調整人力，期能將影響降至最低。

(工商 )