武漢肺炎疫情嚴峻，工業電腦龍頭廠研華（2395）昆山廠最快2月9日復工，目前緊急評估將部分訂單即時移轉至本土生產，停工因素預計影響2月營收約一成；樺漢（6414）則強調先前已啟動替代方案，將產能移至墨西哥、台灣、歐洲等地，首季接單將如期交貨。

為避免新型冠狀病毒擴散，中國大陸各地方政府宣布延長春節假期，在陸設有生產基地的工業電腦業者因停工至少一周，也陸續進行產線調度計劃，目標將出貨排程影響降到最低。

研華表示，位在江蘇的昆山廠依當地政府要求，廠區最快在2月9日開始復工生產，，目前確認2月營收會受到10～15％影響，公司內部並評估將少量訂單即時移轉至本土製造，交由台北廠區或外部夥伴協助生產。

研華昆山廠為公司重要製造中心，近年陸續擴增SMT產線及啟用機箱廠新廠房，增加現有產能，根據評估，現有場地足以支應未來5到8年成長需求，而研華去年啟用日本ATJ後勤服務中心，為目前在全球最大的生產園區，逐步朝向分散生產基地策略。

研華指出，昆山廠復工之後將對疫區往返人員進行檢疫、廠區人員配合體溫測量配戴口罩，供應商及客戶商務洽談將以電話等非直接接觸方式等進行6大防疫措施。

樺漢表示，先前因中美貿易戰影響，集團與旗下子公司預先啟動替代方案，將產能移至中國以外地區生產，包括台灣、墨西哥、歐洲等地，且大陸廠區目前產值占合併營收比率極低，台灣基地生產部分已於農曆年前提前備料，第一季訂單皆能如期交貨。

威強電及泓格也發布公告，因應武漢肺炎防疫工作，威強電大陸子公司芯發威達電子（上海）春節復工時間延遲至2月10日；泓格旗下上海金泓格國際貿易有限公司與泓格通科技分別依照當地政府規定，於2月10日及15日開工，對財務及業務尚無重大影響。

(工商 )