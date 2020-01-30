嘉義縣政府召開首次疫情整備會議，防範武漢肺炎疫情。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

因應2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）病例快速增加，嘉義縣政府30日下午召開嘉義縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，縣長翁章梁表示，縣府盤點各局處現存口罩量，確認可供給與民眾接觸的第一線公務人員配戴，他也指示各局處了解各大賣場、通路的口罩供應情形，避免民眾恐慌。

翁章梁指出，嘉義縣尚無確診病例，但會做好各項防護工作，如在各大機關單位、公園、風景區等公共場所，張貼海報及跑馬燈落實衛教觀念，另外，他也呼籲民眾，不用驚慌，多洗手、少握手，避免病菌感染，如果身體不舒服，提早通報並在家休息。

嘉義縣衛生局提醒，除了口罩與消毒等相關措施，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所；若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩。

衛生局表示，民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至縣府免付費電話0800424850。

(中時 )