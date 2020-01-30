面對將於2月21、24日兩天在台北和平館舉行的亞洲盃男籃資格賽，中華隊30日在晧宇國際亞洲區籃訓中心宣布開訓，19人當中來了14人完成報到，中華隊外籍教頭帕克強調，將會積極徵召原本不在培訓名單當中的劉錚、林韋翰兩名大陸CBA球員。

目前除了蘇奕晉、蔣淯安兩名SBL球員請假未到，陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔等3名CBA球員也因母隊還沒放行，並未正式跟中華隊報到，只有效力上海隊的吳永盛提前投入訓練，由於CBA受到武漢肺炎影響無限期延賽，帕克才會打算積極徵召劉、林兩人。

儘管劉錚與林韋翰也有意願加入中華男籃，卻須等到中華籃協發文給兩人母隊(浙江廣廈與青島雙星)，且獲母隊同意放行才可以，一切都還充滿變數。不過這次中華男籃集結CBA、SBL、ABL、UBA等4個聯賽球員，前提就是大部分都跟帕克有過合作經驗。

「男模」呂政儒特地在球鞋上寫著悼念布萊恩的文字。(黃及人攝)

帕克表示，如此一來中華隊球員就可以很快適應他的體系與執教風格，他更特別提出球員不得帶手機進入球場，以及禁止在教練說話時相互聊天等紀律上的規定，就是希望這個團隊除了能夠擁有像家人一樣的感情，也可以遵守應有的球隊紀律。

只是就算中華男籃開訓了，這兩場亞洲盃資格賽能否順利開打，仍要看接下來武漢肺炎的影響程度而定，假如疫情沒法改善，或許亞洲籃總也會決定把亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事延期，目前唯一可以確定的是，2月8日的SBL全明星賽宣布取消！

這次亞洲盃男籃資格賽第一階段將由ELEVEN SPORTS轉播。(ELEVEN SPORTS提供/黃及人台北傳真)

(中時 )