台中市長盧秀燕視察影城，強調將加強娛樂場所防疫。（馮惠宜攝）

台中市政府全力防制「武漢肺炎」，針對全市15家電影院業者嚴格落實一線防疫作為，要求工作人員配戴口罩，現場提供酒精消毒液供民眾使用，並加強影廳座位、廁所及地板消毒。市長盧秀燕30日前往凱擘影城視察，肯定影廳落實防疫確實，呼籲民眾出入密閉空間一定要配戴口罩、勤洗手，市府將持續稽查與宣導，嚴格把關防疫工作。

盧秀燕表示，防疫這段時間，戶外場所活動部分，例如燈會攤商、志工等相關工作人員，會嚴格要求配戴口罩及落實個人健康管理。而戲院等場所等密閉式空間，則採取更嚴格措施，市府相關主管機關在春節期間已要求業者啟動自主管理，今日視察結果，影院也都相當配合，甚至主動提供備用口罩給民眾，進影廳也須量額溫，民眾配合情況良好。

凱擘影城區域經理廖英伊也表示，在春節期間即接獲到新聞局通知，影城立即配合落實執行相關防疫作為，除了第一線工作人員佩戴口罩、免費提供乾洗手液；部分電影院業者更主動於影廳剪票口為消費者量測體溫，希望提供給消費者最安全健康的消費環境，未來如有其他防疫措施也將全力配合。

新聞局表示，台中市目前有15家營業中的電影院，市府於春節期間已輔導業者落實防疫作為，也再次呼籲民眾配合政府相關防疫措施，如感冒或身體不適，應做好個人防護措施，佩戴口罩、勤洗手，並避免出入公共場所；平日也應加強自我健康管理，出入公共場應配戴口罩，以確保健康。

(中時 )