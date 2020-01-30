針對武漢肺炎疫情，高雄市長韓國瑜（中）30日主持第3次應變會議。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜30日主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第3次應變會議」，會後受訪時他提到，已通知民政局指示里幹事，針對街友部分，每人發放3個口罩。另也請各局處徹底調查了解口罩實際需求端有多少。

韓國瑜表示，目前授權里幹事針對街友每人發放3個口罩，「口罩吃緊的情況下，我們也不敢說承諾太大量」，且對緊急採購的量還沒有把握，能做的就是一點點杯水車薪，做到最基本，至於中低收入戶還要看貨源有多少，才能決定。

韓國瑜表示，另將徹底了解實際口罩需求端有多少，消保官也出動保障消費者權益，避免有哄抬情形。另外「高雄富邦馬拉松」經慎重考慮決定停辦，憂心1萬6000名選手中，萬一有1位有帶原的話，可能上萬名選手都需居家自主管理，報名費將全額退還。

高市衛生局長林立人表示，相關大型活動及室內展場活動，會有不同風險高低的區隔，高風險場域將強制戴口罩、量體溫，中風險則量體溫、建議戴口罩，昨已針對感染管制及隔離、防護裝備等要求，與中央高屏區管制中心、防疫醫師做研議，後續將依《傳染病防治法》請中央備查，再進行調整後，正式對外公告。

林立人提到，公、私部門櫃台第一線服務人員須配戴口罩，公部門公務機關從公告即日起實施，至於私部門從2月9日開始正式實施，給予近1周緩衝期準備。目前高市因武漢肺炎疫情而居家隔離者有81位，持續進行關懷及監測體溫。

(中時 )