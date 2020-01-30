80歲林姓婦人，日前來到中市南屯區，欲參加弟弟喪事，卻迷路了，民眾向南屯派出所報案協助，中市警局第四分局南屯派出所員警，據報到場，發現林婦沒親屬電話號碼、也沒記錄弟弟住家住址、甚至連電話也沒帶，員警僅憑著林婦印象，帶著她沿街尋找，所幸後來終於找到親戚家，讓家屬表示十分感謝。

日前晚間8時許，南屯派出所副所長簡君樺、警員李銘城接獲文心南三路上有一名婦人需要協助，員警到場瞭解，發現林婦從東區搭計程車到南屯區要祭祀她弟弟，但卻不知道正確地址，搭到印象中的街區即下車，但卻一直找不到弟弟家，路人發現協助報警。

員警查看她的證件，依戶籍地查詢並未發現有其他家屬同住，她又沒有帶手機，隨身包包內，也沒有紀錄相關家屬資訊的筆記或紙條，讓員警傷透腦筋，員警於是主動載著她，照她所指的方向及描述在附近搜尋，幸運的終於找到她弟弟祭祀的地點，交由家屬照顧。

林婦表示「活了快80年第一次搭警察車」，謝謝警察的幫忙。 南屯派出所長周景彬表示，為加強「109年重要節日安全維護工作」，提供民眾各項服務，包括金融機構存提款護鈔、全家外出協助巡守、失聯人口協尋返家團圓、弱勢及獨居長者訪視、夜歸婦女及幼童安全等。若家中有長者或需照顧成員者，請多加給予關懷與陪伴，盡量避免讓長者自行外出，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

＃80歲老婦＃模糊記憶＃警察還是找得到＃

(中時 )