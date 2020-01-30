新北市金山區盧姓少年30日凌晨3時許與父親在小吃店飲酒，碰到37歲郭姓男子及其友人，郭男在席間不斷給盧姓少年父親「漏氣」，引發口角衝突，隨後盧姓少年在父親教唆下，隨郭男返家，持槍射擊郭男大腿、臀部。盧姓少年與父親中午12時許主動投案，警方依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦盧姓少年、父親則以教唆殺人未遂偵辦。

警方調查，盧姓少年與父親因不滿郭姓男子在席間惡言相向，便趁郭男準備返家時，開車尾隨，當郭男經過中正路一家農機行前，盧姓少年立刻下車，持著改造手傷，朝郭男連開5槍，導致郭男身中3槍，分別在大腿及臀部。

郭男受傷後，立刻打電話給妻子求救，妻子到場察看，本以為只是打架受傷，便把人帶回家中，這時她才發現丈夫腿部、臀部皆有彈孔痕跡，立刻報案求救，醫護人員到場立刻將傷者送往基隆長庚救治，由於郭男喝得酩酊大醉，院方直至中午才開刀醫治，所幸未傷及要害，無生命危險。

金山分局獲報後，立刻找來當時在場友人詢問案發經過，確認盧姓父子涉有重嫌後積極追緝，盧姓父子自知身分被掌握，於中午酒醒後，主動到金山分局投案。

盧姓少年投案時，主動交付改造掌心雷槍枝1把、彈夾1個，供稱槍枝為自己所有，但警方對此抱持懷疑態度，將擴大溯源追查槍枝來源。

盧姓少年供稱，自己因看不慣郭男酒後不停給父親「漏氣」，才憤而開槍行兇，但故意射擊腿部，並無殺人意圖；但金山分局表示，經調查後，認為盧姓少年父親有指使少年開槍的嫌疑，除以殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦盧姓少年外，也將用教唆殺人未遂來偵辦盧姓男子。

(中時 )