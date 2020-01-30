與已經邁入第48個年頭的老字號飯店一起開業至今的金鳳廳，是台北少數還維持港點推車服務的餐廳。在許多老客戶千呼萬喚下，已經很久沒出現的「推車港點吃到飽」活動再度強勢回歸，從2月1日開始至3月31日，每人只要499元+10%，就可盡情享用推車上所有港點。

其中最推薦的「蟹黃蒸燒賣」皮薄餡多，將蝦泥、蟹黃、絞肉以黃金比例製作而成，口感扎實，每一口都吃得到濃郁海鮮味，幾乎是每桌客人必點；「糯米珍珠丸」擁有軟Q的糯米外皮，包著多汁香濃的肉餡，香甜米香搭配著濃郁肉香，交織出多層次口感。

活動期間，推車上各式經典港點都是任君吃到飽。(圖／六福客棧提供)

「蠔汁炆鳳爪」先將鳳爪油炸後，再加入蠔油醬汁以細火慢煨，直至軟嫩透狀態，輕輕一啃就骨肉分離，鹹甜醬汁在口中蔓延；「豉汁蒸排骨」將豆豉的甘甜鹹與排骨融合，咬一口吸飽豆豉香味的軟嫩排骨，再配上拌入醬汁的白飯，是讓人不覺間就吃到碗底朝天的殺手級美味。

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(中時電子報)