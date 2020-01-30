真愛不受年齡和距離的困擾！來自英國80歲的瓊斯（Iris Jones），和35歲的埃及男子艾爾布雷漢（Mohamed

Ahmed Irbriham），儘管2人相差45歲，但是透過臉書戶交好也，並相約在埃及見面後一拍即合，第4天就迫不及待登記結婚。

瓊斯是一名退休的前清潔工人，曾和丈夫結婚40年的她，育有2名分別為54歲與53歲的兒子，離婚多年的她沒想到在臉書上結識真愛，與小她45歲的艾爾布雷漢聊天聊出感情。

瓊斯2019年夏天透過臉書認識住在埃及的艾爾布雷漢，認識2週後，艾爾布雷漢就向瓊斯告白，隨著2人感情逐漸升溫，瓊斯在去年11月前往埃及開羅與他見面。

瓊斯表示，2人在開羅機場碰面時，艾爾布雷漢給了她一個大大的擁抱，幾個小時後，他們不但變得親密，她還感受到滿滿的愛意，所以到埃及4天後，2人就到開羅的英國使館詢問是否能結婚，但她卻因為缺乏相關文件無法登記。

報導指出，瓊斯在英國擁有一棟價值22萬英鎊（約860萬台幣）的平房，目前每週有200英鎊（約7800台幣）的退休金以及津貼、但艾爾布雷漢因為老闆不讓他休假陪瓊斯出遊，便毅然辭去工作，且遭人懷疑，他是否愛上的並非瓊斯，而是她的財產。

面對質疑，艾爾布雷漢表示，他對瓊斯的財產沒興趣，並指出，「愛沒有年齡、限制，我們互相了解，她對我十分溫柔，不在乎他人的看法，只關心對我來說美好的事物」，而瓊斯也表示，艾爾布雷漢從未向她要過半毛錢，旅行期間全部都各付各的費用。瓊斯表示，她將全力籌措旅費，早日再赴埃及，與艾爾布雷漢結婚。

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(中時電子報)