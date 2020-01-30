男神朴敘俊去年八月頂著小平頭來台代言時造型吸引了台媒目光，原因就是當時正在拍攝Netflix最新強檔韓劇《梨泰院Class》。30號在首爾汝矣島所舉辦的新戲記者會上，朴敘俊以新髮型現身，他笑著表示今天費了一番苦心把頭髮往上吹，展現出不同以往的帥氣。當媒體提問之前的作品多跟青春熱血劇情有關，已經31歲的他是否偏愛演這類戲劇時，朴敘俊展現幽默表示，正因為自己還年輕，可以勝任這類的作品，《梨泰院Class》是自己第二次拍攝改編自網路漫畫的戲劇，他所飾演的朴世路一角充滿了魅力。在劇中他還穿了久違的高中制服，儘管一開始有點尷尬，但穿上之後也相當懷念高中時期活潑的自己，並感受到自己這些年的成長，像是在講話表達方面都有不少進步，因此感觸很多。

朴敘俊許下收視公約，若收視破10%就要跟大家一起去吃路邊攤。（圖／Netflix提供）

而之前都以電影作品為主，首次出演連續劇的女主角金多美，雖然在記者會現場略顯緊張，但她也開心表示當初一口氣花了3小時拜讀原著，很有信心演出屬於自己特色的趙以瑞ㄧ角。而前Hello Venus團員的權娜拉近期在戲劇表現優異，在《梨泰院Class》飾演朴敘俊的初戀，有著多舛的童年，希望大家可以看到她演技上的突破。劉在明則為該劇扮老妝，不過皮膚也因此損傷不少，笑稱擔心拍完戲之後會多很多皺紋，但也展現出敬業的精神。

《梨泰院Class》網路漫畫原著在韓國累積了2億2千萬瀏覽次數，更是刊出網站史上付費漫畫銷售第一，如今改編成戲劇，又罕見地直接找原作家趙光真來擔任編劇。趙光真同時也出席了新戲記者會，讓朴敘俊等演員群在提到有看過原著時，都特別強調是「付費觀看」，讓趙光真樂的笑開懷。

《梨泰院Class》由朴敘俊（左起）、金多美、權娜拉和劉在名主演。（圖／Netflix提供）

趙光真也滿意表示，當初因為連載期間有截稿時間壓力，畫漫畫時對於人物描述都有一些無法把細節完整畫出而產生的遺憾，如今改編成戲劇作品，演員不僅在外型上神似，就連詮釋角色時，都比自己還更了解角色，讓他對演員們都給予120%的滿意，尤其是對朴敘俊的神詮釋更是感謝不已。而朴敘俊也許下收視公約，若收視破10%，就要跟大家一起去吃路邊攤，呼應劇中白手起家拼事業的辛苦。《梨泰院Class》於31日（明天）起，每周五六深夜24:00在Netflix與韓國同天更新。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)