43歲女星范瑋琪因台灣口罩禁止出口一個月，於私人臉書大罵行政院長蘇貞昌是「狗官」，引發眾怒，儘管數度發文道歉，還是在短短幾天內狂掉十萬粉絲。日前有神人將范瑋琪的經典歌曲《可不可以不勇敢》、《如果的事》改編，Kuso的歌詞讓網友忍不住大讚：「高手在民間」、「完全無違和」、「太好聽了吧！填詞也有才」、「是在哈佛小姐的人生顛峰」。

《可不可以去武漢》歌詞

你用濃濃的鼻音說一點也沒事

反正得了肺炎才是愛國價值

一個人隔離也許更有意思

和病毒說分手才算重新開始

一篇狗官貼文卻被幹譙好幾次

同胞被傳染我難過好一陣子

看著你不停想咳嗽的樣子

我的心像大雨將至那麼潮濕

我們可不可以去武漢

口罩禁止出口只能在台灣

就算現在藝人很流行表態

好像被說賣台都可以該怎麼辦

我們可不可以去武漢

當心太累夢太黑台灣好亂

難道不能坦白的放聲哭喊

打從心底不愛人民幣很痛很難

《防疫的事》歌詞

我想過一件事 那防疫的事

禁止口罩的出口 有那麼諷刺

像風沒有理由吹著病毒走

他們個個無孔不入的散播

不管各國 說著他們要防疫有多坎

那道歉不誠實 是怕沒粉絲

人民幣拿到手裡 誰管你生死

別人都在說我其實很無知

我發的貼文被認定很放肆

我很不服 我還在想著那件事

如果疫情已不能控制 每天封城一次

疫情數字完全不誠實

撤掉所有戲院的電影 自稱是在防疫

為何不叫武漢人別旅行

如果你決定跟隨政府 自我隔離一次

如果病徵不再是疑似

大家漸漸開始相信 關心這次疫情

懷疑染病者真正的數字

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(中時電子報)