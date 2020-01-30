新北市三峽清水祖師廟每年初六皆會舉辦「賽豬公祭典」，今年輪到七股中的林姓擔綱爐主，74歲的林萬金飼養的神豬以1409台斤奪下特等獎，另外新北市議員林金結的神豬以1250台斤得到貳等獎，他表示將把神豬義賣，並捐出所得幫助在地學校，共約300萬元。

清水祖師廟一年一度的賽豬公祭典30日上午在三峽老街熱鬧展開，神豬也隨隊伍遊街，吸引大批民眾圍觀拍照，隨後隊伍回到清水祖師廟，舉辦神豬拍賣，現場氣氛熱鬧滾滾。

三峽祖師廟表示，神豬競賽會由當地七股不同姓氏輪流祭祀，今年輪到林姓值爐主，共有8頭大豬公參賽，最後由林萬金飼養的1409斤神豬奪下特等獎、林財龍的神豬則以1364斤拿下壹等獎、首次參賽的林金結則以1250斤拿下貳等獎。

林金萬指出，神豬深具靈性，吃多吃少都是神明旨意，這次很幸運能奪得特等獎，同時表示自己已高齡74歲，未來希望兒子能接棒，保佑子子孫孫平安健康。

林金結說，去年是為了地方祈求國泰民安、風調雨順才決定飼養這頭神豬，沒想到一舉奪下貳等獎，讓他相當意外，「人人都說神豬與飼主很像，我們同樣福泰滿溢」。

林金結提到，通常獲獎神豬都會帶回去宴請親朋好友，但他為了在地中小學，決定以每斤2000元價格拍賣神豬，並將所得與立委選舉時獲得的補助款通通捐給當地學校用作急難救助金。

(中時 )