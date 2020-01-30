全球最大國際玩具展紐倫堡玩具展29日於德國紐倫堡展覽中心登場，經濟部貿易局與外貿協會共同籌組「2020年紐倫堡玩具展」參展團，率17家廠商設置國家館，計使用30個攤位，攜手拓銷歐洲市場。

據主辦單位統計，紐倫堡玩具展5天展期將有來自全球70國，總計近2,850家參展商與會，近8成為國際展商。貿協指出，今年台灣共有71家玩具業者參與盛會，名列第11大參展國。

今年首次參與該展的昭富實業，以自有品牌綺迪樂銷售的「諾亞方舟」桌遊組在桌遊界打開知名度，產品更入圍紐倫堡玩具大獎「ToyAward」，亮眼表現吸引國際買主目光。目前其事業版圖已擴及美、中、日及泰國，首度參展亦帶來全新產品「侏羅紀冒險」益智桌遊組，結合卡牌與實體玩具，考驗平衡感與激盪玩家腦力，期能敲開歐洲玩具市場大門。

而貿協主導的台灣館今年也以全新的統一識別形象展出，並以鮮艷的桃紅色為設計主軸，展現展商年輕活力，並於展館入口處設置廣告看板，將台灣精銳的製造實力及外貿能力一覽無遺。參展廠商包括電動玩具車製造商建迪、戶外遊戲用品商寬鑫、幼童課桌椅製造商、童車製造商怡合、電子積木製造商智高、孩童用潮流太陽眼鏡等共計17家廠商。

紐倫堡玩具展為全世界最大玩具展，與往年一樣，展出超過100萬種產品。面對零售業競爭日益激烈，今年大會趨勢走廊(Trend Gallery)發佈2020年最新玩具產業三大發展趨勢，分別是「Toys for Future」、「Digital goes Physical」及「Be You」。其中隨著國際環保意識興起，玩具產業也開始注重環保材質的運用，且透過遊戲教導孩童友善環境的重要。

此外，隨著社群媒體及手機應用程式的普及，數位內容虛擬人物的實體化，也成為玩具市場的新選擇。

(工商 )