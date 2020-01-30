新型冠狀病毒疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）召開緊急委員會會議，討論是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」，亞股今天在科技和航空等類股跌勢拖累下，全面收黑。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情目前確診病例達7900例，至少奪走170條人命，蔓延逾15個國家。

世衛組織今天召開緊急委員會會議，討論是否宣布武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。世衛之前淡化疫情的嚴重性，如今呼籲各國提高警戒。

在中國以外地區出現人傳人感染病例後，全球航空公司紛紛宣布暫停或減少往返中國航班。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，疫情將對中國和世界其他地區的經濟成長構成新威脅。

台北股市今天開紅盤重摔5.8%。港股恆生指數也延續昨天重挫頹勢，今天再跌2.62%，兩個交易日來累計跌幅超過5%。

東京日經指數收盤挫1.72%。南韓首爾股市收跌1.71%。日本豐田汽車宣布，因應武漢肺炎疫情，旗下中國廠將停工，至少持續到2月9日。

至於亞洲其他股市，新加坡股市收跌0.37%，吉隆坡股市收低0.31%。雅加達股市收挫0.91%。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「股票市場還是很容易受到武漢肺炎疫情發展的影響。」

歐洲股市盤初接棒亞股跌勢，英國倫敦股市下挫1.1%，德國法蘭克福股市走低1.4%，法國巴黎股市下跌1.5%。

(中央社)