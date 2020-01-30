武漢肺炎疫情升溫，開學在即，台南市政府教育局擬定開學前協助各校增補防疫物資，包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、備用口罩，並責成各校成立防疫小組；開學後，各校教職員工生及訪客入校均需量體溫，超過38度儘速就醫並造冊列管，出入中港澳者則要求自主隔離14天，有呼吸道症狀則必須戴口罩。

台南市教育局長鄭新輝指出，這波疫情首要是阻絕武漢肺炎發生社區感染，為降低傳染風險，各校需掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，由中港澳入境學生及教職員工，請其於入境後起14日在家休息，避免到校上課上班。由於校園也常見民眾運動，呼籲這陣子若有身體不適，也請暫時避免到校。

此外，各校寒假課輔或舉辦活動，應在活動開始前詢問相關人員旅遊史和接觸史，如發現有需在家休息者，請其避免到校，若研判有傳染風險，必要停止寒假課輔或活動者，則由各校自行決定。

台南市教育局今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎」應變工作小組會議。鄭新輝表示，黃偉哲市長相當重視校園防疫，提醒市府各單位要將防疫視同作戰，要料敵從寬，禦敵從嚴。

防疫相關準備作為上，教育局已規畫開學前協助各校增補防疫所需物資，包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）與備用口罩等，並責成各校(園)成立防疫小組，希望在開學前，務必完成校園環境清潔及消毒工作，並備妥必要的防疫物資，提供學校師生使用。

開學後，各校應依其規模及動線，規劃於校園出入口分組、分點設置體溫量測站，實施教職員工生及訪客入校量測體溫，超過38℃者儘速就醫並造冊列管追蹤。針對有感冒症狀、呼吸道症狀者務必要求戴上口罩或請假在家休息；尤其要落實校園師生衛生與健康自主管理宣導，包括勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等，並加強校園環境清潔與消毒頻率。

另為降低傳染風險，將請各校掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，尤其是由中港澳入境學生及教職員工，學校應主動關懷並請其於入境後起14日內在家休息，避免到校。各校寒假舉辦課輔或活動，也應在活動開始前詢問調查，如需在家休息應避免到校。若參與活動師生需隔離者眾，有停止寒假課輔或活動，由各校自行決定。

(中時 )